Mainpuri News: दंपती की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में कराया भर्ती

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मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को संदिग्ध परिस्थिति में एक दंपती की तबीयत बिगड़ गई। परिजन दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। एक गांव निवासी युवक का सोमवार को पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। ईएमओ डॉ. शिवांश मिश्रा के अनुसार दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। घटना के कारणों को लेकर परिजन कुछ भी स्पष्ट बताने से बच रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मीमो भेजकर जानकारी दी है। संवाद