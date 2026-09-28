Mainpuri News: गहरे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:51 PM IST
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किशनी। थाना क्षेत्र के ग्राम फरेंजी में एक 30 वर्षीय युवक की गहरे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
फरेंजी गांव निवासी नरेंद्र कमल रविवार की शाम अपने खेत पर खड़ी धान की फसल को देखने के लिए गए थे। खेत के ही पास एक गहरा गड्ढा था, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। पैर फिसलने या किसी अन्य कारण से नरेंद्र गहरे गड्ढे में चला गया और पानी में डूबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ग्रामीणों ने नरेंद्र का शव पानी में तैरता हुआ देखा। थाना किशनी पुलिस पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। तहसीलदार भारत मौर्या भी गांव पहुंचे। उन्होंने परिजन से कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शासन और प्रशासन की तरफ से जो भी मदद संभव होगी।
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फरेंजी गांव निवासी नरेंद्र कमल रविवार की शाम अपने खेत पर खड़ी धान की फसल को देखने के लिए गए थे। खेत के ही पास एक गहरा गड्ढा था, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। पैर फिसलने या किसी अन्य कारण से नरेंद्र गहरे गड्ढे में चला गया और पानी में डूबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ग्रामीणों ने नरेंद्र का शव पानी में तैरता हुआ देखा। थाना किशनी पुलिस पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। तहसीलदार भारत मौर्या भी गांव पहुंचे। उन्होंने परिजन से कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शासन और प्रशासन की तरफ से जो भी मदद संभव होगी।
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