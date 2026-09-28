Mainpuri News: ईशन नदी का पानी खेतों में घुसा

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कुसमरा। बारिश के कारण ईशन नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के भवानीगढ़ गांव के किनारे स्थित खेतों में नदी का पानी तेजी से पहुंच रहा है। पानी खेतों में भरने से किसानों की धान की फसल डूब गई है। किसान रामवीर का कहना है कि धान की फसल तैयार थी। अचानक खेतों में पानी भर जाने से फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन को मौके पर स्थिति का आकलन और फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाना चाहिए। किसान रमाकांत, मिजाजीलाल, ओमशरन, पुजारी, विमलेश, नत्थूलाल, उपेंद्र, राजेश, मकरंद सिंह ने फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। संवाद

