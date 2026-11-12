{"_id":"6af534678846defc550edfb1","slug":"video-young-man-dies-after-being-struck-by-a-train-police-arrive-at-the-scene-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: गोरखपुर-नौतनवा ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नौतनवा रेलवे रूट पर बुधवार दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दोपहर करीब 12 बजे किलोमीटर संख्या 12/12 और 16/13 के बीच हुआ। गोरखपुर से नौतनवा जा रही ट्रेन संख्या 15105 की चपेट में युवक आ गया। सूचना पर पहुंची पुरंदरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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