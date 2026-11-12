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Maharajganj News: मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक नदी में डूबा, लापता

Thu, 12 Nov 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:28 AM IST
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Incident in the Dhani area; divers deployed.
फरेंदा। धानी क्षेत्र के राप्ती नदी में मां लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं।
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बृजमनगंज क्षेत्र के नौसागर निवासी रमेश (35) गांव में लगी मां लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन के लिए साथियों के साथ राप्ती नदी पर गए थे। वहां पर रात करीब 8:30 बजे विसर्जन के दौरान अनियंत्रित होकर नदी में गिर गए और डूब गए। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घाट पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है।
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घटना की सूचना पाकर एसडीएम प्रेम शंकर पांडेय, सीओ दीप शिखा वर्मा, पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह व थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा मौके पर पहुंच गए। सीओ दीपशिखा वर्मा ने बताया कि युवक की तलाश जारी है। तलाश के लिए गोताखोरों को बुलाया गया है।
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