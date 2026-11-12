महराजगंज: पत्नी को वीडियो कॉल कर रोया ट्रक चालक, छह दिन से लापता

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एटा के ट्रक चालक सुनील कुमार छह नवंबर से लापता हैं। उन्होंने वीडियो कॉल पर पत्नी को महराजगंज के एक थाने के पास का दृश्य दिखाया था। इस दौरान वह रोते हुए परेशानी में होने की बात कह रहे थे। वीडियो में पीछे पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे थे। बाद में जीपीएस लोकेशन के आधार पर कुशीनगर के कप्तानगंज क्षेत्र में ट्रक तो मिल गया, लेकिन चालक का कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने महराजगंज और कुशीनगर पुलिस से तलाश कराने की गुहार लगाई है।

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