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महराजगंज: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को विधायक ने बांटे डेमो चेक

अनुराग रंजन

Updated Thu, 12 Nov 2026 09:05 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 09:05 AM IST







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कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में बुधवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को डेमो चेक वितरित किए गए। सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने किसानों और उनके परिजनों को चेक प्रदान किए। इस दौरान एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार, सदर तहसीलदार पंकज शाही समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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