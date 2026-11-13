महराजगंज: मौसम बदलते ही बढ़े बच्चों में सर्दी-खांसी और बुखार के मरीज

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मौसम में बदलाव के साथ बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत बढ़ रही है। जिला अस्पताल के बाल रोग विभाग में रोजाना 80 से 90 बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने अभिभावकों को बच्चों को ठंड से बचाने, साफ-सफाई रखने और खानपान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है।

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