महराजगंज: छठ घाट पर गूंजी नवजात की किलकारी

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सोनौली के श्यामकाट गांव के पास रोहिन नदी स्थित छठ घाट पर रविवार शाम आस्था और खुशी का अनोखा संयोग देखने को मिला। पांच साल पहले संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने वाली मनीषा ने सूर्य को अर्घ्य देते समय बेटी को जन्म दिया। अचानक प्रसव पीड़ा होने पर घाट पर ही बच्ची की किलकारी गूंज उठी। इसके बाद परिजन मनीषा को अस्पताल ले गए। परिवार ने इस खुशी को छठी मैया का आशीर्वाद बताया।

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