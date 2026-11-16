Maharajganj News: योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाना होगी प्राथमिकता

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ये बातें नवागत डीएम शिवशरणप्पा जीएन मीडिया से बातचीत में कहीं। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ आमजन को मिले, इसके लिए प्रभावी निगरानी की जाएगी।उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण कराया जाएगा। आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आगामी जनगणना को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाएगा।