Maharajganj News: विशेष परियोजना का दर्जा मिलने से तेज हुआ रेल लाइन का काम

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महराजगंज जनपद मुख्यालय ट्रेन की सहूलियत से वंचित है, लेकिन 2028 से पहले यह सपना साकार होगा। रेलवे ने परियोजना को दो चरणों में बांटा है। पहले चरण में घुघली से महराजगंज तक का काम दिसंबर 2026 तक पूरा होगा, जबकि दूसरे चरण में महराजगंज से आनंदनगर तक का काम जनवरी 2027 से पूरा कर लिया जाएगा।जिला मुख्यालय के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए आनंदनगर जंक्शन, घुघली या नौतनवा जाना पड़ता है। इस लाइन के बनने से जिले के 53 गांव सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे और गोरखपुर-लखनऊ सहित बड़े शहरों के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।विशेष परियोजना में शामिल होने से फायदारेलवे अधिकारियों के मुताबिक जब कोई परियोजना विशेष परियोजना ( स्पेशल प्रोजेक्ट) में शामिल होती है तो उसे बजट, जमीन और सुरक्षा क्लीयरेंस में प्राथमिकता मिलती है। और परियोजना की मॉनिटरिंग सीधे केंद्रीय बोर्ड स्तर पर होती है ऐसे में संसाधनों की आवश्यकता पड़ने पर इंतजार नहीं करना पड़ता।रेलवे परियोजना के प्रथम चरण की व्यवस्था देख रहे सेक्शन इंजीनियर अजय कुमार ने बताया पहला चरण जो घुघली से महराजगंज लगभग 25 किमी है यह 65 फीसदी पूरा हो चुका है। अवशेष 35 फीसदी काम भी दिसंबर के आखिरी तक पूरा कराया जाएगा।दूसरा चरण सबसे चुनौतीपूर्णदूसरे चरण में महराजगंज से आनंदनगर तक का हिस्सा है। इसमें आबादी और बाजार का हिस्सा अधिक है। वहां जमीन अधिग्रहण और शिफ्टिंग का काम चल रहा है। रेलवे का कहना है कि जनवरी 2027 से इस सेक्शन पर भी ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि पूरे रूट पर एक साथ सीआरएस निरीक्षण कराया जा सके।