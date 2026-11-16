Maharajganj News: सोनौली सीमा पर निकाली गई प्रभात फेरी, भक्ति गीतों से गूंजा नगर

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प्रभात फेरी सुबह करीब सात बजे टेंपो स्टैंड से शुरू हुई। ढोल-मंजीरे की धुन पर श्रद्धालु गुरु नानक देव के भजनों का गायन करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। इसके बाद प्रभात फेरी भारत-नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव को नमन करते हुए अरदास की। इसके बाद प्रभात फेरी रामजानकी मंदिर चौक पहुंचकर संपन्न हुई।प्रभात फेरी के दौरान नगर में जगह-जगह स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। पूरे आयोजन में वाहेगुरु के जयकारे गूंजते रहे।श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव के प्रेम, सेवा, समानता और भाईचारे के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया। आयोजन के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र में आपसी सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया।इस दौरान अध्यक्ष मंजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह बॉबी, कवलजीत सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष हबीब खान, वैजू यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, बबलू सिंह, अमरिंदर सिंह, तजिंदर पाल सिंह, सोनू गांधी और मनमीत सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।