{"_id":"6ad60c856fb653226306cd6a","slug":"video-woman-grazing-goats-seriously-injured-in-bike-collision-referred-to-district-hospital-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: बाइक की टक्कर से बकरी चरा रही महिला गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र के झरवलिया गांव में गौशाला मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बकरी चरा रही सुमित्रा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। वह बंदी गांव निवासी मोतीलाल पासवान की पत्नी हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

... और पढ़ें