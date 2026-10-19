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महराजगंज: बैठवलिया पुल के पास बाइक और साइकिल की आमने-सामने टक्कर, दो गंभीर घायल

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:00 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:00 PM IST







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महराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे बैठवलिया पुल के पास बाइक और साइकिल की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बढ़या गांव निवासी अभिषेक, पुत्र महेंद्र, और राजी टोला निवासी खिलाजित गंभीर रूप से घायल हो गए। ... और पढ़ें

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