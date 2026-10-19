महराजगंज: नवरात्र पर दुर्गा मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

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महराजगंज नगर के दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। सुबह से ही मंदिर में पूजा करने के लिए महिलाओं और पुरुषों की कतार लगी रही। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा को नारियल और चुनरी चढ़ाकर सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर में भक्तिमय माहौल बना रहा।

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