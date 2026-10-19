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Maharajganj News: समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन व समान वेतन का मुद्दा उठाया

Mon, 19 Oct 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:56 AM IST
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Samajwadi Party devises strategy for MLC elections
महराजगंज। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा समर्थित प्रत्याशी के लिए पार्टी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। रविवार को पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में पुरानी पेंशन बहाली व समान वेतन का मुद्दा उठाते हुए चुनावी रणनीति तैयार की गई।
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मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने भाजपा सरकार पर शिक्षकों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव ने कहा कि कार्यकर्ता एक-एक शिक्षक तक पहुंचकर पार्टी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में अपील करें।
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बैठक में फ्रंटल संगठनों, विधानसभा अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान बाबा साहेब आंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रवण पटेल, जिला प्रभारी डॉ. राजेश यादव, सहप्रभारी आमिर हुसैन, कोषाध्यक्ष अतुल पटेल, पूर्व विधायक श्रीपति आजाद, सुमन ओझा, अमरनाथ यादव, विजय यादव, प्रणय गौतम, देवेंद्र प्रताप शाही, राम निवास यादव, शमशुल होदा, तसौवर हुसैन आदि मौजूद रहे।
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