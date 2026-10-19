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महराजगंज: बिना डिग्री मरीजों का इलाज कर रहा था झोलाछाप, पुलिस ने हिरासत में लिया

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:35 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:35 PM IST







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महराजगंज के परतावल क्षेत्र में श्यामदेउरवां-बड़हरा बरईपार मार्ग पर बिना डिग्री मरीजों का इलाज करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि वह देवरिया जिले के गौरी बाजार का निवासी है और उसके पास कोई चिकित्सकीय डिग्री नहीं है। ... और पढ़ें

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