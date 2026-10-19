Maharajganj News: परिवहन सुरक्षा समितियों ने नहीं दी कार्यवृत्ति, अब नोटिस की तैयारी

विज्ञापन

माध्यमिक स्कूलों के परिवहन नोडल शिक्षक अनमोल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर हर विद्यालय में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। समिति को हर माह स्कूल वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, चालक का लाइसेंस, अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी, जीपीएस और महिला परिचालक की मौजूदगी जैसे सुरक्षा मानकों की जांच कर रिपोर्ट डीआईओएस कार्यालय को भेजनी थी लेकिन अधिकांश निजी स्कूलों ने इस आदेश को हवा में उड़ा दिया है।सूत्रों के अनुसार, जनपद के 278 से अधिक विद्यालयों में निजी वाहन संचालित हो रहे हैं लेकिन अब तक मात्र 30 से 40 विद्यालयों ने ही अपनी रिपोर्ट भेजी है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अनुसार, जिन विद्यालयों ने रिपोर्ट नहीं दी है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही उन सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के बाद भी रिपोर्ट नहीं देने वाले विद्यालयों के वाहनों का संचालन रोकने के साथ-साथ परिवहन विभाग के सहयोग से जुर्माना भी लगाया जाएगा।