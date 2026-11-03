महराजगंज: महिला से मारपीट और अभद्रता का आरोप

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महराजगंज कोतवाली क्षेत्र में रीता पांडेय ने कुछ लोगों पर मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, 31 अक्टूबर को रास्ते में रोककर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और साड़ी खींची। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बेटे मिंटू पांडेय को भी पीटकर घायल कर दिया गया। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

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