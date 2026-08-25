वैश्य समाज ने दिया कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन

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बीते दिनों वैश्य समाज से जुड़े राजू कुमार गुप्ता के साथ निचलौल एसएचओ द्वारा अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए वैश्य समाज के लोगों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। धरने की समाप्ति पर डीएम-एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

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