फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Free Roadways bus service for sisters on Raksha Bandhan; trip frequency to increase for three days.

Maharajganj News: रक्षाबंधन पर बहनों के लिए रोडवेज की मुफ्त बस सेवा, तीन दिन बढ़ेंगे फेरे

Wed, 26 Aug 2026 01:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Free Roadways bus service for sisters on Raksha Bandhan; trip frequency to increase for three days.
महराजगंज। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने मायके जाने वाली बहनों के सफर को आसान बनाने के लिए परिवहन निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। महिलाओं को 27 अगस्त की सुबह छह बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाओं के साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यात्रियों को बसों के संचालन, रूट और उपलब्धता की जानकारी देने के लिए महराजगंज रोडवेज बस स्टेशन पर 27 अगस्त से हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी।
विज्ञापन


महराजगंज डिपो से वर्तमान में कुल 76 रोडवेज बसों का संचालन लोकल और लंबी दूरी के विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है। रक्षाबंधन के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ने वाली संख्या को देखते हुए लोकल रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। फरेंदा, पनियरा, गोरखपुर, सोनौली और धानी समेत प्रमुख रूटों पर यात्रियों को अधिक बसें उपलब्ध कराने की तैयारी है। इससे बहनों को बसों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
विज्ञापन



तीन दिन सक्रिय रहेगा हेल्प काउंटर

रोडवेज बस स्टेशन पर 27 से 29 अगस्त तक हेल्प काउंटर सक्रिय रहेगा। यहां आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। हेल्प डेस्क पर यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए बस के संचालन का समय, उपलब्धता और अनुमानित पहुंचने के समय की जानकारी दी जाएगी। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर जरूरत के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाने की व्यवस्था भी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन




चालक-परिचालकों की छुट्टियां रद्द

रक्षाबंधन के दौरान बसों के संचालन में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए परिवहन निगम ने चालक और परिचालकों की छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी हैं। डिपो स्तर पर कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जा सके। निगम के निर्देश पर लोकल रूटों के साथ लंबी दूरी के मार्गों पर भी यात्रियों की सुविधा के अनुसार बसें संचालित की जाएंगी।





27 से 29 अगस्त तक रोडवेज बस स्टेशन पर हेल्प काउंटर सक्रिय रहेगा। आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में कर्मचारी तैनात होंगे। यात्रियों को बसों के संचालन और उपलब्धता की पूरी जानकारी यहां से मिलेगी।
- सर्वजीत वर्मा, एआरएम, महराजगंज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed