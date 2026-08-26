Maharajganj News: चीनी के बाद अब गुड़ की मिठास हुई महंगी

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जुलाई के मुकाबले अगस्त में रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कारोबारी धीरेंद्र निगम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से चीनी करीब 70 रुपये किलो बिक रही है। चीनी महंगी होने के बाद लोग मिठास के लिए गुड़ की ओर बढ़े, लेकिन मांग बढ़ते ही गुड़ के दाम भी बढ़कर 65 रुपये किलो तक पहुंच गए।सरसों तेल भी आठ रुपये महंगाकारोबारी आकाश अग्रवाल ने बताया कि सरसों तेल कच्ची घानी की कीमत भी बढ़ी है। अब तक 195 रुपये लीटर बिक रहा तेल पिछले दो दिनों से 203 रुपये लीटर बिक रहा है। इसके अलावा मक्के के आटे की कीमत में करीब तीन रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है।पोल्ट्री फीड और पशु आहार के दाम भी पहले के मुकाबले तीन से पांच रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों का असर बाजार में खरीदारी पर भी दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि जरूरी सामान महंगा होने के कारण अब जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करनी पड़ रही है।