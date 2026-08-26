Maharajganj News: तस्करी की 10 बोरी यूरिया खाद बरामद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि कुछ लोग सीमावर्ती गांव सेवतरी के पास एसएसबी रोड के रास्ते यूरिया खाद नेपाल भेजने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही खाद लेकर जा रहे लोग बोरियां छोड़कर नेपाल की ओर भाग गए।इसके बाद पुलिस ने मौके से लावारिस हालत में पड़ी दस बोरी यूरिया खाद बरामद की और थाने ले आई। बाद में आवश्यक कार्रवाई के लिए खाद को कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया।एसओ विवेक कुमार सिंह ने बताया कि तस्करी की दस बोरी यूरिया खाद बरामद की गई है। बरामद खाद का कस्टम अधिनियम के तहत चालान किया गया है।