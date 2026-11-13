महाराजगंज: मां भद्रकाली की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

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बृहस्पतिवार को मां भद्रकाली की शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। युवाओं ने मां की प्रतिमा को कंधे पर रखकर नगर भ्रमण किया। डीजे और ढोल-नगाड़ों की धुन पर श्रद्धालु झूमते रहे। शोभायात्रा में बजरंगबली, मां काली, राधा-कृष्ण और शिव-पार्वती की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं।

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