महराजगंज: प्रतिमा विसर्जन के दौरान राप्ती नदी में डूबे युवक का 20 घंटे बाद भी सुराग नहीं, चौकी प्रभारी सस्पेंड

प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक के नदी में डूबने की घटना में ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने धानी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अमित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसपी ने बताया कि ड्यूटी के दौरान पदीय दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में प्रथमदृष्टया लापरवाही एवं शिथिलता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। चौकी प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है।