महराजगंज: विसर्जन जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाने पर विवाद

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महराजगंज के निचलौल कस्बे में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मुख्य तिराहे पर कहासुनी के बाद तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के आरोप में दो डीजे संचालकों समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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