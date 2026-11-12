महराजगंज: भारतीय वोटर आईडी दिखाकर भारत में प्रवेश की कोशिश, इंडोनेशियाई महिला पकड़ी गई
पूछताछ के दौरान महिला ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रही थी। सख्ती से पूछने पर उसने इंडोनेशियाई पासपोर्ट प्रस्तुत किया। पासपोर्ट के मुताबिक, उसका नाम रोहाना और राष्ट्रीयता इंडोनेशिया दर्ज है। पासपोर्ट की वैधता 11 अगस्त 2033 तक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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भारत-नेपाल सीमा के सोनौली स्थित इमिग्रेशन कार्यालय पर भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेज दिखाकर भारत में प्रवेश की कोशिश कर रही एक इंडोनेशियाई महिला को पकड़ा गया है। महिला ने इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने भारतीय मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किया था। संदेह होने पर अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसकी विदेशी नागरिकता का खुलासा हुआ। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर बुधवार देर रात करीब 12 बजे सोनौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रही थी महिला
जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर 2026 की शाम करीब 7:30 बजे एक महिला सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पहुंची। भारत में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए उसने भारतीय मतदाता पहचान पत्र दिखाया। कार्ड पर नाम ली किम लियेन और पता कोलकाता दर्ज था। हालांकि, महिला ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रही थी। उसके हावभाव पर संदेह होने के बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की।
पूछताछ के दौरान महिला ने अपना इंडोनेशियाई पासपोर्ट प्रस्तुत किया। पासपोर्ट के मुताबिक, उसका नाम रोहाना, जन्मतिथि 20 अक्टूबर 1970 और राष्ट्रीयता इंडोनेशिया दर्ज है। पासपोर्ट 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और इसकी वैधता 11 अगस्त 2033 तक है। महिला के पास भारतीय मल्टीपल एंट्री रोजगार श्रेणी का ई-3 वीजा भी था, जिसकी वैधता 9 नवंबर 2026 को समाप्त हो चुकी थी।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
सूत्रों के मुताबिक, महिला पर पहचान छिपाने, दस्तावेजों में छेड़छाड़ और विदेशी नागरिकों से संबंधित नियमों के उल्लंघन का आरोप है। आवश्यक पूछताछ के बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सोनौली पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।