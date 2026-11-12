महराजगंज: भारतीय वोटर आईडी दिखाकर भारत में प्रवेश की कोशिश, इंडोनेशियाई महिला पकड़ी गई

भारत-नेपाल सीमा के सोनौली स्थित इमिग्रेशन कार्यालय पर भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेज दिखाकर भारत में प्रवेश की कोशिश कर रही एक इंडोनेशियाई महिला को पकड़ा गया है। महिला ने इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने भारतीय मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किया था। संदेह होने पर अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसकी विदेशी नागरिकता का खुलासा हुआ। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर बुधवार देर रात करीब 12 बजे सोनौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

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