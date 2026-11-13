{"_id":"6af621fc112153bdfb02715f","slug":"video-the-self-enumeration-process-for-census-2027-will-begin-on-november-16-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: जनगणना-2027 के लिए 16 नवंबर से शुरू होगी स्वगणना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जनगणना-2027 के तहत 16 नवंबर से शुरू होने वाली स्वगणना प्रक्रिया को लेकर महराजगंज में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को स्वगणना के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डुग्गी-मुनादी और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री के जरिये अभियान चलाया जाएगा। सभी तहसीलों और नगरीय निकायों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे।

... और पढ़ें