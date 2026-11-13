Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Police took action following a complaint from the local sub-inspector.

Maharajganj News: शराब के नशे में बिजली के टावर पर चढ़ा युवक, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 13 Nov 2026 02:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Police took action following a complaint from the local sub-inspector.
मिठौरा। बृहस्पतिवार की सुबह नशे में धुत एक व्यक्ति गांव के एक बिजली के टावर पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद उसे एक घंटे के बाद नीचे उतारा गया। मामले में हल्का दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया, जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन

मठिया गांव निवासी दीपक भारती पुत्र कोमल भारती छत ढलाई मशीन पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। बताया जा रहा है कि दीपक को शराब पीने की लत है। उसकी शराब की आदत के कारण पत्नी और बच्चे अपने ननिहाल में रहकर गुजर-बसर कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे दीपक नशे की हालत में गांव के पास स्थित बिजली के टावर पर चढ़ गया। उसे टावर पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चले प्रयास के बाद वह दोपहर करीब 12 बजे किसी तरह नीचे उतरा। इस घटना को लेकर हल्का दरोगा की ओर से लिखित शिकायत दी गई। इस बाबत थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के पश्चात न्यायालय पेश किया गया। जहां उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed