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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Labor unions are furious over giving opportunity to Gadaura Mill

गड़ौरा मिल को मौका देने से मजदूर युनियन में उबाल

Sat, 10 Oct 2026 03:14 AM IST
संदीप कुमार मिश्र
Sandeep Kumar Mishra संदीप कुमार मिश्र
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:14 AM IST
Labor unions are furious over giving opportunity to Gadaura Mill
श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार शाम पूर्वांचल चीनी मिल मजदूर युनियन के अध्यक्ष ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी की तरफ से गड़ौरा शुगर फैक्ट्री को फिर मौका दिए जाने का विरोध दर्ज कराया। उन्होंने श्रम प्रवर्तन अधिकारी से कहा कि शुगर फैक्ट्री 2012 से 22 करोड़ रुपए कर्मियों का बकाया है, लेकिन युनियन की शिकायत पर उनका विभाग सिर्फ नोटिस ही जारी कर रहा है। युनियन श्रम कानून का पालन नहीं हो रहा इसकी बार बार शिकायत कर रहा लेकिन कभी जिला प्रशासन समझौता करा देता तो कभी श्रम विभाग नोटिस जारी कर मिल प्रबंधन को तारीख पर तारीख दे रहा। पिछली नोटिस पर भी युनियन के पदाधिकारियों ने श्रम प्रवर्तन कार्यालय में मिल प्रबंधन के आने का इंतजार किया। आज 9 अक्टूबर को भी यही हुआ। यूनियन के लोग बेठे रहे, लेकिन मिल की तरफ से किसी के न आने पर फिर क्यों नोटिस जारी कर मिल प्रबंधन को मौका दिया जा रहा।
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