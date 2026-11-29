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महराजगंज में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने शनिवार को अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा और महामंत्री प्रमोद त्रिपाठी ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शन के बाद जिला जज अरविंद मलिक को मांग पत्र सौंपा गया।

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