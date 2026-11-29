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महराजगंज: विधायक ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ सुनी ‘मन की बात’

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 04:28 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 04:28 PM IST







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घुघली मंडल स्थित बेलवा टीकर ग्राम सभा में रविवार को बूथ संख्या 398 और 399 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का 140वां एपिसोड सुना गया। सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। ... और पढ़ें

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