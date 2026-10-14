{"_id":"6acf6b3172f5cf2c4d09e22c","slug":"video-demand-for-operation-theatre-doctors-accommodation-and-emergency-admission-facilities-at-chcs-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: सीएचसी में ऑपरेशन थियेटर और डॉक्टरों के आवास की व्यवस्था की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है। विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि राजन विश्वकर्मा ने बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र देकर सीएचसी में ऑपरेशन थियेटर संचालित कराने, चिकित्सकों के लिए आवास की व्यवस्था करने, अनुभवी कंपाउंडर की नियुक्ति और आपातकालीन मरीजों को भर्ती करने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की।

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