{"_id":"6ad7a43505da94456f0cf9fc","slug":"video-lalitpur-tikra-tiwari-woman-two-children-death-well-police-investigation-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला ने दो बच्चों संग कुएं में कूदकर दी जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के ललितपुर स्थित बानपुर थाना क्षेत्र के टीकरा तिवारी गांव में मंगलवार तड़के एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। तीनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में महिला के प्रेम प्रसंग को लेकर पति से विवाद होने की बात सामने आई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की। मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

... और पढ़ें