देवर के प्यार में अंधी थी पूजा: पति ने किया विरोध तो रात उठाया खौफनाक कदम, दो बच्चों संग कुएं में कूदकर दी जान

खेत में मिलीं महिला और बच्चों की चप्पलें

रात करीब दो बजे बालकिशन की नींद खुली तो पूजा और दोनों बच्चे कमरे में नहीं मिले। उसने घर और आसपास तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों को जगाकर जानकारी दी। पूरा परिवार उनकी तलाश में जुट गया। मकान के पीछे खेतों की ओर बने कुएं के पास पूजा और बच्चों की चप्पलें मिलीं। परिजनों ने टॉर्च की रोशनी में कुएं के अंदर देखा तो पानी में हलचल दिखाई दी और एक कपड़ा तैरता नजर आया। इस पर डायल 112 और बानपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई।