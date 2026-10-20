Lalitpur News: चोरी की दो बाइक के साथ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि 17 अक्तूबर को कोतवाली सदर अंतर्गत ग्राम महेशपुरा निवासी मोर सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि अज्ञात युवक उसके भाई की बाइक चोरी करके ले गया है। सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे और बाइक चोरी करने वाले की पहचान अभिषेक कुशवाहा निवासी गणेश वार्ड शकर माली टपरिया बीना मध्य प्रदेश हाल निवासी मोहल्ला नेहरू नगर के रूप में हुई। रविवार को पुलिस ने आरोपी अभिषेक कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चोरी की गई बाइक सहित एक और चुराई गई बाइक बरामद की। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि मामले को लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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ललितपुर। कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी की गई दो बाइक बरामद की। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया।