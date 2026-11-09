लखीमपुर खीरी: दिवाली पर बनगंवा मंडी में लगी भीषण आग, कराड़ों रुपये का नुकसान

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लखीमपुर खीरी के पलियाकलां की बनगंवा मंडी में दिवाली पर रविवार शाम भीषण आग लग गई। इसमें करीब 48 दुकानें और छह फड़ जलकर नष्ट हो गए, जिससे व्यापारियों को करीब 30 से 40 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। आग बुझाने के लिए नेपाल से दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। स्थानीय विधायक रोमी साहनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित व्यापारियों के लिए आर्थिक सहायता मांगी है।

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