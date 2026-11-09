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लखीमपुर खीरी: सोलर प्लांट से तांबे का तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आठ आरोपी गिरफ्तार

Mon, 09 Nov 2026 12:23 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 09 Nov 2026 12:23 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी जिले में सोलर प्लांट से तांबे का तार चोरी करने वाले आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 150 मीटर तांबे का तार और नौ किलो गलाया हुआ तांबा बरामद हुआ है। धौरहरा, पढुआ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। 

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Eight accused arrested for stealing copper wire from a solar plant in Lakhimpur kheri
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : स्रोत- पुलिस विभाग

विस्तार
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लखीमपुर खीरी जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगे सोलर प्लांट से तांबे के तार चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। धौरहरा, पढुआ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी का 150 मीटर तांबे का तार, नौ किलो गलाया हुआ तांबा, तार काटने का कटर, रबर के दस्ताने और दो तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं।

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सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि सात नवंबर को संयुक्त टीम ने अभयपुर-होलागढ़ मार्ग पर स्थित ईंट भट्ठे के पास घेराबंदी कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बहराइच जिले गुंदौरा निवासी के रईश अहमद, नासिरगंज श्रावस्ती निवासी सएज हुसैन उर्फ फैयाज, गोवार निवासी कफील अहमद उर्फ पांडे और घोसियाना दरगाह शरीफ के अकबर अली उर्फ ननके, पढुआ थाना क्षेत्र के गांव कंडौरा अर्जुन यादव, नंदकिशोर उर्फ आनंद उर्फ गड्डे और जितेंद्र यादव उर्फ छोटू एवं सुथना बरसोला थाना तिकोनिया मोबीन के रूप में हुई है। 

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आरोपी सएज हुसैन पर 21, अकबर पर 15, अर्जुन पर 6, कफील पर 7, मोबीन पर 5, नंदकिशोर पर 4, जितेंद्र और रईश के विरुद्ध पांच-पांच मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। एसओजी प्रभारी हिमांशु आनंद सिंह, धौरहरा एसआई बीरेंद्र सिंह, पढुआ एसआई बृम्हानंद यादव की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। 
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