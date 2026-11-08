लखीमपुर खीरी: रंगीन रोशनी से जगमगाया शहर, आसमान में दिखा आतिशबाजी का नजारा, घरों से लेकर बाजारों तक सजी झालरें

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रात होते ही आसमान आतिशबाजी की रंगीन रोशनी से चमक उठा। शहर के विभिन्न इलाकों में देर तक पटाखों की गूंज सुनाई देती रही। बच्चों से लेकर बड़े तक दीपावली की खुशियां मनाने में मग्न नजर आए। युवाओं और बड़ों ने पटाखे और आसमानी रॉकेट छोड़कर आतिशबाजी का आनंद लिया तो बच्चों ने फुलझड़ी और अनार जलाकर त्योहार मनाया।दीपावली के मौके पर महिलाओं ने घरों और प्रतिष्ठानों में विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की। इसके बाद दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की। देर रात तक शहर में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहा।