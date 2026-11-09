{"_id":"6af16ddcac44eccef802ecc9","slug":"video-eight-accused-arrested-for-stealing-copper-wire-in-lakhimpur-kheri-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: सोलर प्लांट से तांबे का तार चोरी करने वाले आठ आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी जिले में सोलर प्लांट से तांबे का तार चोरी करने वाले आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 150 मीटर तांबे का तार और नौ किलो गलाया हुआ तांबा बरामद हुआ है। धौरहरा, पढुआ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। आरोपियों के पास से कटर, दस्ताने, दो तमंचे और कारतूस भी मिले हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों पर विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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