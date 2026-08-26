{"_id":"6a8ecaaa34e848509c0abb93","slug":"video-juloos-e-muhammadi-taken-out-in-lakhimpur-kheri-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंजा शहर, निकाला गया जुलूस-ए-मोहम्मदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी जिले में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार अकीदत और एहतिराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में शान-ओ-शौकत के साथ जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद पैदल चलने के साथ बाइक, अन्य वाहनों और ऊंट-घोड़ों पर सवार होकर शामिल हुए। जगह-जगह लंगर का आयोजन किया गया। कसबा खीरी टाउन, गोला गोकर्णनाथ, पलिया, निघासन समेत अन्य जगहों पर भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाले गए।

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