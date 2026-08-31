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वीडियो: लखीमपुर खीरी में डॉक्टर की मौत, कार के अंदर मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

गीतेश सक्सेना

Updated Mon, 31 Aug 2026 07:57 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 07:57 PM IST







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लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ स्थित शौर्य हॉस्पिटल के मालिक डॉ अजीत सिंह दिवाकर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। रविवार रात उनका शव कार में सीट पर मिला। उनके भाई का कहना है कि अजीत की नाक से खून निकल रहा था। इस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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