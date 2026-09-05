{"_id":"6a9c2c10328003407102a135","slug":"video-61-teachers-felicitated-in-lakhimpur-kheri-two-receive-state-awards-in-lakhimpur-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: लखीमपुर खीरी में 61 शिक्षक सम्मानित, दो को राज्य पुरस्कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी में शिक्षक दिवस पर शनिवार को जिले के 61 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जनपदीय समारोह में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लखीमपुर खीरी के दो शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा। ये शिक्षक प्रमोद कुमार वर्मा और डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह हैं।

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