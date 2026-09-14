लखीमपुर खीरी: घाघरा नदी में नहाने गईं तीन लड़कियां बहीं, ग्रामीणों ने एक को बचाया, दो की तलाश जारी

लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र के गांव हटवा मजरा फिरोजाबाद में सोमवार सुबह घाघरा नदी में नहाने गईं तीन लड़कियां गहरे पानी में बह गईं। स्थानीय लोगों ने एक लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दो किशोरियों की तलाश जारी है। पुलिस ने एसडीआरएफ को सूचित किया है। दोपहर तक दोनों किशोरियों का पता नहीं चल सका था।

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जानकारी के अनुसार गांव निवासी प्यारे की पुत्री शैलेद्री (10 वर्ष), सुनीता (15 वर्ष) व रामप्रसाद की पुत्री गोल्डी (11 वर्ष) सोमवार सुबह करीब 10 बजे घाघरा नदी के किनारे स्थित अपने खेत पर गई थीं। खेत देखने के बाद तीनों नदी में नहाने लगीं। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से तीनों डूबने लगीं। चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और प्रयास कर शैलेद्री को नदी से बाहर निकाल लिया।