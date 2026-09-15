Lakhimpur Kheri News: हिंदी के हक में उठी आवाज, मेधावियों को मिला सम्मान

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हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. विकास चौरसिया ने विषय प्रवर्तन करते हुए हिंदी दिवस मनाने के कारणों पर प्रकाश डाला। अर्थशास्त्र विभाग के प्रभारी डॉ. विष्णु कुमार शुक्ल ने कहा कि हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए। वर्षभर हिंदी के लिए काम करने की जरूरत है। डॉ. नवनीत कुमार ने हिंदी दिवस मनाने के कारण और हिंदी की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन की बात कही।महाविद्यालय के स्नातक व परास्नातक विद्यार्थियों उमम, इल्मा खातून, साक्षी, आशीष तथा रचित ने कविता और भाषण के माध्यम से हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। बीए चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं सोना, दिव्या, अनुरुचि, रागिनी और एमए द्वितीय सेमेस्टर की हर्षिता सूर्या को हिंदी विभाग की ओर से प्रमाण पत्र दिए गए।गद्य और पद्य विधाओं में विचार रखेश्री राजेंद्र गिरि मेमोरियल एकेडमी में मां सरस्वती की पूजा के साथ हिंदी दिवस मनाया गया। कवि शशिकांत मिश्र ने गद्य और पद्य विधाओं में विचार रखे और देश में हिंदी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य आलोक कुमार मिश्र ने कवि सुरेश कुमार शुक्ल ''संदेश'' और मुनेन्द्र वर्मा ''मंजुल'' को श्रीमती सरला देवी हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानाचार्य आलोक कुमार मिश्र ने कहा कि छात्रों को अंग्रेजी भाषा पर पूरा अधिकार करना चाहिए। साथ ही मातृभाषा हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर उसका सम्मान भी करना चाहिए। मुख्य अतिथि सुरेश कुमार शुक्ल ''संदेश'' ने कहा कि भविष्य में हिंदी भाषा का पूरे विश्व में सम्मान, प्रचार और प्रसार होगा। इस मौके पर रेजिना, कौशल, राजीव प्रकाश शर्मा, कुशाग्र अग्निहोत्री और संगम गुप्ता आदि मौजूद रहे।विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता आज होंगे पुरस्कृतमितौली। जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार को हिंदी दिवस पर कार्यक्रम हुआ। प्रभारी प्रधानाचार्य आरके सिंह ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एक से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े के तहत निबंध, सुलेख, कविता पाठ और वाद-विवाद समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 15 सितंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। संवादहिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता हुईमझगईं। लालजी प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बम्हनपुर में सोमवार को हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता हुई। विद्यालय प्रशासन ने इसे दो वर्गों में आयोजित किया। कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए ''मोबाइल से होने वाले लाभ व हानि'' और कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए ''बेरोजगारी की समस्या के कारण तथा निवारण'' विषय निर्धारित किया गया। प्रतिभागियों ने दिए गए विषयों पर अपने विचार और मौलिक सोच लिखी। संवाद