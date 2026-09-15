Lakhimpur Kheri News: कम सीडी रेश्यो पर दो बैंकों से मांगी कार्ययोजना

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बैठक में वार्षिक ऋण योजना, सीडी रेश्यो और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, स्वयं सहायता समूह, एनआरएलएम, ओडीओपी व पीएमएफएमई समेत विभिन्न योजनाओं की बैंकवार समीक्षा हुई।इंडियन ओवरसीज बैंक का सीडी रेश्यो करीब 15 प्रतिशत और आईडीबीआई बैंक का करीब 30 प्रतिशत मिलने पर एडीएम ने दोनों बैंकों को एक सप्ताह में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एचडीएफसी बैंक के जिला समन्वयक के बैठक में शामिल नहीं होने पर स्पष्टीकरण जारी करने को कहा गया।प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जिले की लगातार खराब रैंकिंग पर भी एडीएम ने चिंता जताई। सभी बैंकों को लंबित आवेदनों का एक सप्ताह में निस्तारण कर पात्र आवेदकों को जल्द ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लंबित आवेदनों का निस्तारण और स्वीकृत मामलों में शीघ्र ऋण वितरण करने को कहा गया। बैठक में आरबीआई के एलडीओ, एलडीएम, परियोजना निदेशक, डीडीएम नाबार्ड, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।