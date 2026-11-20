{"_id":"6b0047ec80f2ecfe75016bcf","slug":"video-the-sdm-provided-information-regarding-forms-6-7-and-8-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर: नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए चला जागरूकता अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुशीनगर: नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए चला जागरूकता अभियान

अनुराग रंजन

Updated Fri, 20 Nov 2026 06:45 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 06:45 PM IST







Link Copied



निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इसमें सदर एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा ने छात्र-छात्राओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन की प्रक्रिया की जानकारी दी। ... और पढ़ें

विज्ञापन