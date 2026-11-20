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एक ही रात में कई स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं, रात की पुलिस गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं।बृहस्पतिवार भोर में चौराहे से गुजर रहे लोगों ने दुकानों के टूटे ताले और खुले शटर देख दुकानदारों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दुकानदारों ने अंदर सामान बिखरा पाया। वार्ड नंबर 18 स्थित श्रीबालाजी ज्वेलर्स एंड वस्त्रालय के संचालक विनय वर्मा ने बताया कि बुधवार शाम दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात करीब तीन बजे ऑनलाइन कैमरे से जुड़े अलार्म पर संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली।सुबह करीब चार बजे दुकान पहुंचने पर बगल के शटर का ताला टूटा मिला। जांच करने पर काउंटर में रखे करीब 10 हजार रुपये नकद, तीन पाव चांदी, चांदी की पांच प्लेटें और अन्य सामान गायब था। उन्होंने चोरी गए सामान की कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई।चोरों ने चौराहे पर स्थित विशाल मेडिकल स्टोर, राधे कृष्ण बेकर्स और बालाजी बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के भी ताले तोड़कर चोरी की। इसके अलावा गोपालपुर बिरैचा निवासी बृजेश गोंड के घर को निशाना बनाया। परिवार के लोग मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने रिश्तेदारी में गए थे। घर सूना पाकर चोर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और करीब दो लाख रुपये के जेवरात व अन्य कीमती सामान समेट ले गए। इसी गांव के रवि यादव के घर में भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों को आहट मिल गई। इस पर चोर भाग निकले।इससे एक दिन पहले हनुमान चौराहे पर किराये के मकान में रहने वाले सफाईकर्मी कृष्णा के घर में भी चोरी हुई थी। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और सोने-चांदी के जेवरात समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे।लगातार हुई चोरी की घटनाओं की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम ने घटनास्थलों से नमूने और साक्ष्य जुटाए। बाद में एएसपी सिद्धार्थ वर्मा, सीओ कसया डॉ. अजय कुमार सिंह और स्वाट टीम प्रभारी दीपक सिंह ने भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पुलिस टीम को जल्द घटनाओं का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए।विधायक मोहन वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रामानंद सिंह, हिंदूवादी नेता रामबचन सिंह और वार्ड सभासद विनय प्रताप सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से जानकारी ली। विधायक ने चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए चौराहे पर तत्काल रात्रिकालीन पुलिस पिकेट स्थापित करने और वारदातों का जल्द खुलासा करने की मांग की। एसएपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि चोरी की घटनाओं के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें लगाई गई हैं। दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। रात में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।