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मुकाबले में बरवा रतनपुर के मंजेश पहलवान ने आगरा के संदीप को हराया। देवरहा के बिक्की पहलवान और आगरा के सोनू के बीच कुश्ती बराबरी पर छूटी। कोहरगड्डी के विश्वजीत पहलवान ने आगरा के सतीश को शिकस्त दी, जबकि बोधी छापर के अभिषेक और महराजगंज के गाजे पहलवान का मुकाबला बराबरी पर रहा।पहलवानों के दांव-पेंच देखकर दर्शकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। विधायक विवेकानंद पांडेय ने कहा कि कुश्ती पारंपरिक खेल विधा है। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने आयोजकों और ग्रामवासियों को बधाई दी। विजेता पहलवानों को सम्मानित भी किया गया।इस दौरान कुणाल राव, जोखू जायसवाल, अनिल यादव, अमित गुप्ता और संजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।