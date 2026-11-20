Kushinagar News: दो गांवों में विराट कुश्ती दंगल, पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:08 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
खड्डा (कुशीनगर)। विकासखंड के लखुआ लखुई और शिवदत्त छपरा गांव में बृहस्पतिवार को अलग-अलग विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक विवेकानंद पांडेय ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर मुकाबलों का शुभारंभ किया। दंगल में स्थानीय पहलवानों के अलावा दूसरे जिलों और प्रदेशों से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया।
मुकाबले में बरवा रतनपुर के मंजेश पहलवान ने आगरा के संदीप को हराया। देवरहा के बिक्की पहलवान और आगरा के सोनू के बीच कुश्ती बराबरी पर छूटी। कोहरगड्डी के विश्वजीत पहलवान ने आगरा के सतीश को शिकस्त दी, जबकि बोधी छापर के अभिषेक और महराजगंज के गाजे पहलवान का मुकाबला बराबरी पर रहा।
पहलवानों के दांव-पेंच देखकर दर्शकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। विधायक विवेकानंद पांडेय ने कहा कि कुश्ती पारंपरिक खेल विधा है। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने आयोजकों और ग्रामवासियों को बधाई दी। विजेता पहलवानों को सम्मानित भी किया गया।
विज्ञापन
इस दौरान कुणाल राव, जोखू जायसवाल, अनिल यादव, अमित गुप्ता और संजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
मुकाबले में बरवा रतनपुर के मंजेश पहलवान ने आगरा के संदीप को हराया। देवरहा के बिक्की पहलवान और आगरा के सोनू के बीच कुश्ती बराबरी पर छूटी। कोहरगड्डी के विश्वजीत पहलवान ने आगरा के सतीश को शिकस्त दी, जबकि बोधी छापर के अभिषेक और महराजगंज के गाजे पहलवान का मुकाबला बराबरी पर रहा।
विज्ञापन
पहलवानों के दांव-पेंच देखकर दर्शकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। विधायक विवेकानंद पांडेय ने कहा कि कुश्ती पारंपरिक खेल विधा है। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने आयोजकों और ग्रामवासियों को बधाई दी। विजेता पहलवानों को सम्मानित भी किया गया।
विज्ञापन
इस दौरान कुणाल राव, जोखू जायसवाल, अनिल यादव, अमित गुप्ता और संजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।