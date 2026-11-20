{"_id":"6affece0662a1ba3de0530b2","slug":"video-thieves-targeted-six-shops-on-wednesday-night-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर: पैकवली चौराहे पर छह दुकानों में चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के पैकवली चौराहे पर बुधवार रात चोरों ने छह दुकानों को निशाना बनाया। चोर दुकानों के शटर तोड़कर कीमती सामान उठा ले गए। सुबह दुकानदारों को घटना की जानकारी हुई। तीन लाख रुपये से अधिक के सामान की चोरी का अनुमान है। सूचना पर एएसपी, सीओ, स्वाट और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान में जुटी है।

... और पढ़ें